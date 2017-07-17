Лицеисты БГУ завоевали две медали на 49-й Международной олимпиаде по химии, которая завершилась 15 июля в провинции Накхон Патон Королевства Таиланд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, серебряную и бронзовую медали получили одиннадцатиклассница Полина Булавская и выпускник нынешнего года Роман Мазур соответственно.

Всего сборная Беларуси завоевала 4 награды. Кроме лицеистов, серебряные медали также получили гимназисты Алексей Харлап (Бобруйск, гимназия №2) и Алексей Гороховский (Минск, гимназия №29).

Отметим, в данной олимпиаде состязались старшеклассники из 76 стран мира. Школьники разыграли между собой 36 золотых, 65 серебряных и 95 бронзовых медалей.

Международная химическая олимпиада (МХО, англ. IСhO, International Chemistry Olympiad) – ежегодное соревнование по химии для школьников. Впервые была проведена в 1968 году в Праге (Чехия). Направлена она на повышение интереса школьников к химическим наукам во всем мире. По условиям олимпиады, каждую страну должна представить команда в составе не более 4-х участников-школьников и двух наставников. Олимпиада состоит из двух экзаменов: теоретического и практического. Оба длятся до 5 часов и проводятся в разные дни.