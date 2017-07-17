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ЭКОНОМИКА РБ
ДВЕ МЕДАЛИ 49-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ ЗАВОЕВАЛИ ЛИЦЕИСТЫ БГУ
09:56 18.07.2017
Лицеисты БГУ завоевали две медали на 49-й Международной олимпиаде по химии, которая завершилась 15 июля в провинции Накхон Патон Королевства Таиланд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, серебряную и бронзовую медали получили одиннадцатиклассница Полина Булавская и выпускник нынешнего года Роман Мазур соответственно.
Всего сборная Беларуси завоевала 4 награды. Кроме лицеистов, серебряные медали также получили гимназисты Алексей Харлап (Бобруйск, гимназия №2) и Алексей Гороховский (Минск, гимназия №29).
Отметим, в данной олимпиаде состязались старшеклассники из 76 стран мира. Школьники разыграли между собой 36 золотых, 65 серебряных и 95 бронзовых медалей.
Международная химическая олимпиада (МХО, англ. IСhO, International Chemistry Olympiad) – ежегодное соревнование по химии для школьников. Впервые была проведена в 1968 году в Праге (Чехия). Направлена она на повышение интереса школьников к химическим наукам во всем мире. По условиям олимпиады, каждую страну должна представить команда в составе не более 4-х участников-школьников и двух наставников. Олимпиада состоит из двух экзаменов: теоретического и практического. Оба длятся до 5 часов и проводятся в разные дни.
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