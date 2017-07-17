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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ И ДЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ 19 ИЮЛЯ В МИНСКЕ
09:44 18.07.2017

Городская служба занятости проведет 19 июля мини-ярмарку вакансий и день предприятия ОАО «Минский часовой завод», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, ОАО «Минский часовой завод» представит свои вакансии с 11:00 до 13:00 на базе МОТ «Первомайский, Советский, Центральный» — предприятию требуются наладчик автоматических линий и агрегатных станков, наладчик зубофрезерных автоматов и полуавтоматов, контролер на контрольно-пропускном пункте, сборщик часов, слесарь-инструментальщик, инженер-технолог и другие работники. Мини-ярмарка вакансий состоится 19 июля на базе МОТ «Московский, Октябрьский» с 10:00 до 12:00.

Специалисты службы занятости также проконсультируют всех обратившихся по вопросам трудоустройства, регистрации в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности и другим вопросам.

Напомним, что на начало июля 2017 г. уровень безработицы составил 0,4 % от экономически активного населения и оставался самым низким среди регионов республики. На одного зарегистрированного безработного в столице приходилось около 1,5 вакансии.
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