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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОСЛИ НА 2,3%
09:01 18.07.2017
Организациями и индивидуальными предпринимателями в первом полугодии 2017 года перевезено 209,4 млн т грузов, или 102,3% к аналогичному периоду 2016-го.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 64,8 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 4,9%.
Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии воспользовалось 984 млн человек, или 94,9% к аналогичному периоду прошлого года.
Пассажирооборот составил 11,8 млрд пассажиро-километров, или 100,7% к уровню первого полугодия 2016-го.
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