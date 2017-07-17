В первом полугодии 2017 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню первого полугодия 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,9% к аналогичному периоду предыдущего года.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2017 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,2 млн. тонн кормовых единиц, или 79,5% к 1 июля 2016 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 6,7 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2016 г. – 8,4 центнера).

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 903,8 тыс. тонн, или на 2,5% больше, чем за первое полугодие 2016 г., молока – 3624,6 тыс. тонн (на 2,2% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 860,5 тыс. тонн и по сравнению с первым полугодием 2016 г. увеличилось на 3%, молока произведено 3471,4 тыс. тонн, или на 2,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 июля 2017 г. численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн. голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 0,7%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,8 млн. голов (на 0,3% больше).