Экипировка школьников младших классов обойдется родителям в сумму от 175 до 735 рублей, а старшеклассников от 230 до 870 рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказали в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, в эту сумму входят швейные и трикотажные изделия, обувь и школьные принадлежности.

«Многодетным семьям в универмагах столицы предоставляется 10-процентная скидка на непродовольственные товары, в том числе на товары школьного ассортимента», - подчеркнули в ГУПР Мингорисполкома.

Продажа расширенного ассортимента детской одежды, обуви, ученической галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров организована более чем в 400 магазинах с 10 июля и продлится до 10 сентября.

«Для удобства покупателей в ряде торговых организаций оформлены уголки для первоклассников, выделены дополнительные торговые площади в залах, обеспечена торговля на прилегающих территориях, организованы «школьные базары», - отмечают в ГУПР.

Накануне нового учебного года 19 и 20 августа пройдет ярмарка «Пора в школу!». Она развернется на площадке у Дворца спорта и будет работать с 10:00 до 18:00. В ярмарке будут участвовать универмаги, торговые организации, предприятия-производители концерна «Беллегпром» и другие. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров к школе: одежду и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, школьную атрибутику. На ярмарке предприятия-производители предоставят на многие товары значительные скидки. Предусмотрены различные культурно-развлекательные мероприятия: демонстрация моделей одежды делового стиля для школьников, прием заказов на подгонку одежды, купленную на ярмарке, развлечения от аниматоров, акции с вручением подарков.