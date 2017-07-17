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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОС НА 6,1%
18:23 17.07.2017

В первом полугодии 2017 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 43,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню первого полугодия 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в горнодобывающей промышленности – 102,5%, обрабатывающей промышленности – 106,6%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 105,5% и водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 98,4%.

Индекс промышленного производства за июнь 2017 г. к июню 2016 г. составил 106,6%, к маю 2017 г. – 100,6%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за первое полугодие 2017 г. превысил уровень первого полугодия 2016 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 21,2%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 17,2%), производстве химических продуктов (на 16,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 10,3%), производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 10%), производстве электрооборудования (на 9,6%).
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