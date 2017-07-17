Спустя девять месяцев после запуска научно-исследовательского центра (R&D-центра) на собственной площадке в Бешенковичах СООО «Нативита» приступило к производственной деятельности, пишет газета «Витебские вести».

Международный квартет инвесторов из Литвы, Индии, Словакии и Беларуси намерен изменить сами подходы к лечению онкологических заболеваний благодаря инновационным технологиям, которые сейчас в разработке, а также готовит почву для кооперации с мировыми гигантами фарминдустрии из списка Big Pharma.

Высокотехнологичный производственный комплекс, торжественное открытие которого состоялось 13 июля, спроектирован и создан при содействии и под контролем специалистов и экспертов из Бельгии, Литвы и Украины. Компания готова производить лекарственные средства в таблетированных, капсульных и жидких формах по полному циклу в соответствии с требованиями европейского стандарта GMP.

Специальные изолирующие технологии обеспечивают высокое качество продукции, безопасность персонала и окружающей среды. На предприятии внедрен не имеющий аналогов в стране участок, где производят цитостатические препараты в твердых формах с применением изоляторов итальянской компании Nicomac.

По словам председателя совета директоров СООО «Нативита» Алексея Сычева, так как все препараты дорогостоящие, то оборудование рассчитано на выпуск небольших серий. При этом предприятие способно полностью обеспечить потребности страны в этих продуктах, а также активно развивать экспорт.

«В конце года на наше предприятие запланирована инспекция из Словакии для изучения возможности получения европейского сертификата GMP, после чего мы намерены подать на регистрацию в этой стране три препарата, – рассказал Алексей Сычев. – Всего в 2018 году планируем зарегистрировать семь препаратов, в том числе на рынках Вьетнама, Азербайджана, Ирака, Казахстана, а к 2020 году объем экспортных поставок прогнозируем на уровне 50 млн евро».

До конца текущего года в Бешенковичах планируется освоить выпуск по полному циклу семи препаратов, в том числе трех биологических (трастузумаб, ритуксимаб, бевацизумаб). Всего в производственном портфеле «Нативиты» 13 продуктов, еще семь находятся на регистрации или в стадии подготовки регистрационного досье. Технологическими партнерами «Нативиты» выступают компании «Биокад» (Россия), словацкие «Биомед» и «Унифарма», индийская «Натко фарма».

Благодаря такому партнерству в Беларуси скоро появятся лекарственные средства, которые будут эффективны при лечении рака легких, меланомы, ряда других злокачественных заболеваний.

«Стратегия развития компании осуществляется по двум направлениям. Это регистрация и вывод на рынок Беларуси первых генериков и биоаналогов, что дает возможность за счет снижения их стоимости перераспределять выделяемые на это бюджетные средства на закупку современных и наиболее эффективных лекарственных средств, повышать их доступность. Второе направление – участие в разработке и последующей регистрации прорывных инновационных препаратов, которые позволят существенно изменить терапию таких тяжелых заболеваний, как меланома, рак легких, рак желудка и ряда других», – подчеркнул Алексей Сычев.

Эти проекты компания реализует совместно с ведущими научными центрами Словакии, Кубы, Индии и др.

Кроме того, сегодня вокруг «Нативиты» и Витебского государственного медицинского университета сформировался медико-фармакологический кластер, а это позволяет решать такие актуальные задачи, как подготовка кадров, разработка уникальных формул, их внедрение.

Присутствовавший на открытии производства министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко рассчитывает, что инновационное предприятие из Бешенкович станет флагманом фармацевтической промышленности страны. Сегодня уже можно говорить о первых его достижениях.

По результатам работы за 2016 год «Нативита» вошла в топ-5 компаний на госпитальном рынке и заняла первую позицию в онкологическом сегменте госпитальных продаж. Вывод на рынок трех биоаналогов компании по результатам аукционов в 2016 году позволил сэкономить бюджету более 10 млн. долларов.

Как отметил Алексей Сычев, после получения сертификатов GMP предприятие станет выгодной площадкой для размещения контрактного производства по полному циклу для ведущих мировых фармацевтических компаний, которые намерены завоевывать или удерживать свои позиции на рынке стран ЕврАзЭС.

Уже сегодня «Нативита» ведет переговоры с рядом компаний, в том числе израильской Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и швейцарской Roche Holding, которые входят в десятку крупнейших мировых производителей.

Кстати: СООО «Нативита» создано в 2012 году с участием компаний Натко Фарма Лимитед (Индия), ООО «ВитВар» (Беларусь, Витебск), АО «Вита Фарма» (Словакия),

АВ ZIA valda (Литва). Проект оценивается в 15 млн евро. На начало 2017-го объем прямых инвестиций составил 10 млн евро, еще около 1,7 млн евро планируется инвестировать в текущем году, остальные средства будут направлены на научные исследования.