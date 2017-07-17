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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ПОЛУГОДИЕ ВЫРОС НА 1%
18:06 17.07.2017
Согласно первой оценке, в 1-м полугодии валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1% и составил 47,3 млрд рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2017 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%.
Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП на 1,7% по итогам 2017 года.
По оценке Международного валютного фонда, ВВП страны в текущем году сократится на 0,8%. Всемирный банк прогнозирует снижение реального валового внутреннего продукта республики в 2017 году на 0,4%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - на 0,5%. Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает рост на 1,3%.
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