Тестирование новой модели трамвая предприятия «Штадлер-Минск» началось в столице. Новый трамвай готовится к трехмесячной опытной эксплуатации, пишет агентство «Минск-Новости».

«Ориентировочно через две недели в нашем филиале завершится подготовка к опытной эксплуатации 853-й модели трамвая «Штадлер-Минск», - рассказал начальник технического отдела филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс» Максим Корольчук. - Сейчас устанавливаются навигационная система и автоматизированная система оплаты и контроля проезда. Уже более года эта модель тестировалась в разных городах России, пробег составил свыше 70 тыс. километров».

Этот инновационный электротранспорт, зарекомендовавший себя с самой лучшей стороны, имеет схожие характеристики с первой моделью предприятия «Штадлер-Минск» — В85600. Длина трехсекционного и низкопольного вагона составляет 26,715 м. Он рассчитан на 254 пассажира, сидячих мест — 58. Трамвай имеет две кабины водителя, современные системы оснащения — видеонаблюдение и климат-контроль.

«Минсктранс» заключил договор со «Штадлер-Минск» на трехмесячную опытную эксплуатацию модели 853 на безвозмездной основе. Водители парка уже проходят стажировку на ней, готовятся и ремонтные службы. Не исключено, что в перспективе этот вагон может появиться на балансе филиала на постоянной основе.

М. Корольчук также отметил, что недавно в столице завершились двухмесячные комплексные испытания модели трамвая В85600 производства «Штадлер-Минск». В ближайшее время в Санкт-Петербург отправится первая партия из шести белорусских вагонов. В общей сложности в соответствии с заключенным контрактом до чемпионата мира — 2018 по футболу в северную столицу России будут поставлены 23 единицы этой модели. Максимальная пассажировместимость ее 376 человек, сидячих мест — 66. В салоне предусмотрена зона для людей с ограниченными возможностями, а также для детских колясок. Это сочлененный трехсекционный низкопольный трамвай, длина его 33,45 м. Он имеет двухсторонние безопасные двери и две кабины водителя, что позволяет обходиться без разворотного кольца. Оснащен системами кондиционирования и видеонаблюдения. Более 20 камер контролируют обстановку внутри и снаружи салона, а также в кабинах водителя. В этой модели внедрен ряд инновационных решений. Так, в соответствии с пожеланиями заказчика она оборудована датчиками подсчета пассажиров и автоматической системой пожаротушения. Инновационная конструкция тележек трамвая и его внутренняя отделка позволяют во время движения минимизировать шум в салоне и обеспечить комфортный проезд.