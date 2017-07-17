Известная белорусская компания Mark Formelle 15 июля открыла производство белья и одежды из трикотажа и фирменный магазин в Лиозно, пишет газета «Витебские вести».

Это стало еще одним шагом в развитии экономики района. На тоткрытии одиннадцатой по счету производственной площадки Mark Formelle председатель облисполкома Николай Шерстнев подчеркнул, что создание современных производств в регионах играет важнейшую роль в стратегии и политике руководства области. Это эффективное средство пополнить бюджет, а главное – заинтересовать молодежь, чтобы оставалась на своей малой родине, не уезжала в поисках счастья в большие города.

Глава области выразил надежду, что данный производственный проект – не последний в горпоселке и районе, призвал инвесторов смелее вкладываться в экономику Витебщины и пообещал им всяческую поддержку.

Руководители компании Андрей Сериков и Светлана Сипарова в присутствии общественности и большого числа покупателей выказали признательность руководству Лиозненщины за поддержку и понимание в осуществлении проекта.

В рекордно короткое время под производство полностью модернизировано здание бывшего магазина «СтройДом», установлено новейшее оборудование, благоустроена прилегающая территория. Площадь производства – 930 кв. м, в том числе магазина – 150.

Для изучения покупательского спроса здесь в тестовом режиме продавали трикотаж уже с 5 июля. Планируемое число сотрудников филиала – свыше 100 человек. Появление новых рабочих мест имеет большое значение для Лиозненщины. Если дело пойдет, их число наверняка увеличится.

Также в этот день руководство области посетило строительство второй очереди Лиозненского культурно-оздоровительного центра.