Сортопрокатный цех №2 ОАО «БМЗ» за первое полугодие 2017 года отгрузил на экспорт 215,2 тыс. т (84%) своей продукции на 88,5 млн долларов по методологии таможенной статистики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за 1 полугодие объем продаж по СПЦ-2 составил 256,3 тыс. т на сумму 112,4 млн долларов. Экономический эффект за счет увеличения выручки по СПЦ-2 и отказа от продаж литой заготовки на аналогичный объем за январь-июнь составил 19,7 млн долларов.

Начиная с февраля 2017 года, продукция стана СПЦ-2 имеет положительный маржинальный доход. Рентабельность продаж за 1 полугодие от маржинального дохода составила 6,1%. Прибыль от маржинального дохода 1 полугодие составила 14012,2 тыс. руб., что обеспечило компенсацию процентов за кредиты, привлекаемые для строительства СПЦ-2, за 4,5 месяца.

За 2016 год прирост выручки от замены литой заготовки на продукцию мелкосортно проволочного стана с учетом расходного коэффициента составил 8 млн долларов.

16 июля СПЦ-2 выпустил 1 миллион тон с момента выпуска первой продукции. Выпуск миллионной тонны в СПЦ-2 является важным событием для БМЗ, за которым стоит слаженная работа всех структур предприятия, обеспечивающих эффективное производство и сбыт. Так, с момента пуска нового цеха для оценки БМЗ в качестве надежного поставщика качественного металлопроката более 20 компаний провели в СПЦ-2 аудит процесса производства и системы менеджмента качества, по результатам получены высокие оценки. В результате это позволило выйти на реализацию продукции более чем 100 различным потребителям, в том числе для таких премиальных сегментов, как автомобилестроение, производство подшипников и точное машиностроение. Вся производимая станом продукция реализована на 2-3 месяца вперед, складские запасы готовой продукции отсутствуют.