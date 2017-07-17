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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 75 ТОНН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР БЕЗ ФИТОСАНИТАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 27 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17:05 17.07.2017
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни выявили три факта перемещения партий ячменя и кукурузы без необходимых товаросопроводительных документов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в двух грузовых автомобилях, следовавших из Российской Федерации в Беларусь, находилось 50 тонн ячменя, а в третьем – свыше 25 тонн кукурузы. При проведении проверки установлено, что товар перемещался в нарушение требований законодательства ЕАЭС без фитосанитарных сертификатов, отсутствие которых ставит под вопрос безопасность и качество продукта.
Зерновые культуры общей оценочной стоимостью более 27 тыс. белорусских рублей изъяты. По данному факту сотрудниками Могилевской таможни начат административный процесс в соответствии с ч. 4. ст. 12.17 КоАП Беларуси.
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