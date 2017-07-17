Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни выявили три факта перемещения партий ячменя и кукурузы без необходимых товаросопроводительных документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в двух грузовых автомобилях, следовавших из Российской Федерации в Беларусь, находилось 50 тонн ячменя, а в третьем – свыше 25 тонн кукурузы. При проведении проверки установлено, что товар перемещался в нарушение требований законодательства ЕАЭС без фитосанитарных сертификатов, отсутствие которых ставит под вопрос безопасность и качество продукта.

Зерновые культуры общей оценочной стоимостью более 27 тыс. белорусских рублей изъяты. По данному факту сотрудниками Могилевской таможни начат административный процесс в соответствии с ч. 4. ст. 12.17 КоАП Беларуси.