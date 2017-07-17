За первую половину 2017 года зарегистрировано 19108 переходов права собственности на объекты недвижимого имущества, основанием которых является договор дарения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, наибольшее количество переходов права собственности отмечено в марте 2017 года – 3523. Наибольшее количество подаренных объектов – изолированные помещения (11266 случаев регистрации перехода права).

В Брестской области на основе дарения передано 206 земельных участков, 1208 изолированных помещений и 930 капитальных строений; в Витебской области – 116, 1245 и 705 соответственно; в Минске – 9, 4047 и 37 соответственно; в Гомельской области – 122, 1568 и 923 соответственно; в Гродненской области – 181, 879 и 637 соответственно; в Минской области – 1112, 1313 и 1963; в Могилевской области – 102, 1006 и 799 соответственно.

Количество договоров дарения составило: в январе – 2959, в феврале – 3161, в марте – 3523, в апреле – 3205, в мае – 3284, в июне – 2982.