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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ ВЫПОЛНИЛА ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА 105%
15:46 17.07.2017
По итогам 1 полугодия 2017 года в результате деятельности Витебской таможни плановое задание по пополнению республиканского бюджета выполнено на 105%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, основную долю в структуре перечислений в бюджет – более 99,3% - составляют таможенные платежи.
Ежедневно через пункты пропуска «Урбаны» и «Григоровщина» на границе с Латвией перемещалось в среднем 1200 легковых и грузовых автомобилей.
Неизменно растет транзитная привлекательность региона: по сравнению с первым полугодием 2016 года на 6,5% увеличилось количество участников внешнеэкономической деятельности в зоне работы таможни.
Большая работа проведена в пунктах таможенного оформления: за период на 22% увеличилось количество зарегистрированных импортных деклараций на товары, на 25% увеличилось количество транзитных деклараций.
Достигнуты высокие показатели по скорости оформления товаров: в первом полугодии выпуск более 72% товаров под таможенную процедуру таможенного транзита занял менее 10 минут. Около 70% ввозимых на территорию ЕАЭС товаров были оформлены менее чем за 2 часа. Более 60% вывозимых товаров проходят таможенную очистку менее чем за 5 минут.
За первое полугодие 2017 года заведено более 1100 дел об административных правонарушениях, выявлено 10 уголовных преступлений, обращено в доход государства незаконно перемещаемого через таможенную границу товара общей стоимостью около 4 млн рублей.
Кроме того, кинологами таможни самостоятельно и во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами области изъято более 60 г некурительной табачной смеси «насвай», а также в общей сложности около 1,6 кг опасного наркотического средства «марихуана».
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