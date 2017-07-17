В целом по Гродненской области в 2016 году доведенное задание по снижению затрат организациями ЖКХ выполнено. Это было отмечено на совместном заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области и областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, в ходе которого рассмотрены вопросы контроля над снижением затрат предприятиями жилищно-коммунального хозяйства региона и обеспечения ими эффективной работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, в прошлом году обеспечено снижение затрат на 35,8 млн рублей (104,5% от задания), за I квартал нынешнего года – на 4,8 тыс. рублей (33,3% от задания в целом на 2017 год).

Вместе с тем, как показали проведенные Комитетом госконтроля проверки, у организаций ЖКХ имеется ряд проблем, а также остаются резервы по снижению затрат.

Так, государственными контролерами установлено, что сверх нормативного срока службы эксплуатируется 470 км тепловых сетей (23% общей протяженности), что влияет на получение сверхнормативных потерь. При этом даже запланированные объемы замены сетей в регионе не выполняются. В 2016 году заменено всего 47 км тепловых сетей (56% от запланированного объема). Доведенное задание не выполнено всеми районными предприятиями ЖКХ Гродненской области (кроме Щучинского района).

В ходе проверок выявлены факты сверхнормативного расхода топливно-энергетических ресурсов. За 2016 год организациями ЖКХ за счет прибыли отнесены расходы по сверхнормативному расходу тепловой и электрической энергии на общую сумму 927 тыс. рублей. Массовые нарушения установлены при хранении местных видов топлива. Практически повсеместно дрова лежали под открытым небом и воздействием атмосферных осадков даже при наличии навесов.

При этом использование на котельных переувлажненного топлива приводит к повышению его удельных расходов, в том числе к сверхнормативному расходованию. По указанной причине организациями ЖКХ в 2015-2016 гг. излишне отнесены на затраты по производству тепловой энергии 37 тыс. куб. м древесного топлива на сумму порядка 800 тыс. рублей.

В ходе заседания рассмотрен вопрос передачи исполкомами организациям ЖКХ непрофильных, как правило, неиспользуемых объектов. В настоящее время на балансе организаций ЖКХ Гродненской области находится более 630 таких объектов (около 400 из них не используются), на их содержание организации ЖКХ вынуждены ежегодно тратить значительные денежные средства. Только за 2016 год невозмещенные затраты по содержанию таких объектов составили 776 тыс. рублей.

При этом в нарушение действующего законодательства при формировании районных бюджетов средства на возмещение затрат по содержанию этих непрофильных объектов не были предусмотрены 8 исполкомами (Волковысским, Вороновским, Гродненским, Кореличским, Мостовским, Свислочским, Слонимским и Щучинским) и договора с организациями ЖКХ на возмещение затрат ими не заключались.

Комитетом госконтроля также обозначена проблема, связанная с раздельным сбором мусора. Коммунальщиками Гродненской области заварены порядка 2 тысяч мусоропроводов, оборудованы около 800 контейнерных площадок. Однако принимаемые решения по строительству площадок не всегда были продуманными. Не было просчитано образование мусора по видам по каждой контейнерной площадке, периодичность его вывоза. В результате отдельные контейнеры, особенно для сбора пластика и смешанных отходов к вечеру оказывались перегруженными, а мусор складировался на самих площадках.

Комитетом госконтроля также выявлены факты завышения себестоимости оказанных услуг населению, незаконного получения субсидий, неэффективного использования имущества (такие нарушения выявлены в КУП «Волковысское ЖКХ», Лидском ГУП ЖКХ, Вороновском, Островецком и Ошмянском РУП ЖКХ, ГУПП «Гродноводоканал», ОАО «Слонимский водоканал»). Имеют место факты приобретения организациями ЖКХ оборудования, товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. Не обеспечивается своевременность реализации отдельных инвестиционных проектов и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества (такие факты установлены в ГУПП «Гродноводоканал», ОАО «Слонимский водоканал»). Не принимаются должные меры по контролю над использованием средств бюджета при производстве строительно-монтажных работ (завышения стоимости выполненных работ выявлены в Вороновском ЖКХ, Гродненском городском ЖКХ).