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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ МНЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВС НА НАЛИЧИЕ ОПАСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ
14:31 17.07.2017
Александр Лукашенко 17 июля обсудил с председателем Верховного суда Валентином Сукало эффективность работы судебной системы после объединения общих и экономических судов, вопросы оптимизации, а также совершенствования правоприменительной практики в ряде сфер.
"Больше всего меня волнует, хоть это уже и давно случилось, объединение наших судов. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, какова там ситуация", - поинтересовался А. Лукашенко.
Он также попросил Валентина Сукало высказать свое мнение на предмет возможного наличия опасных тенденций в экономике, исходя из анализа рассматриваемых судами дел.
"Ваша точка зрения и ваши оценки по деятельности ваших коллег - тех, кто приносит в суды дела, особенно уголовные. Может быть, в экономике какие-то (у вас это видно, как в зеркале, по хозяйственной части) опасные тенденции намечаются или происходят, исходя из поступающих дел", - обозначил А. Лукашенко.
Как доложил Валентин Сукало, объединенная судебная система в Беларуси в таком качестве работает уже на протяжении трех лет, к настоящему моменту основные проблемы решены. Это в первую очередь касается единства судебной практики и политики, судопроизводства в целом.
"Три года показали, что мы адаптировались. Сегодня судебная система достаточно устойчива, рациональна и организационно управляема", - заверил председатель Верховного суда.
Как показывают результаты последних трех лет, есть позитивные изменения в качестве и оперативности правосудия как в общих, так и экономических судах. Намечен комплекс мер для того, чтобы правосудие в Беларуси более оперативно восстанавливало нарушенные права граждан. В первую очередь этого планируется добиться за счет сокращения случаев отложения, приостановления, перерывов в процессе рассмотрения судебных споров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на встрече также обсуждалось предложение по структурной оптимизации в судебных органах. Изменения произойдут в аппаратах Верховного и областных судов. Наряду с этим будет сохранен нынешний численный состав судейского корпуса, который сравнительно невелик. Таким образом, оптимизация затронет только аппараты вышестоящих судов и позволит сохранить судейский корпус и качество правосудия.
Среди общих проблем был рассмотрен вопрос применения института банкротства и повышения его эффективности. Согласовано и принято решение о необходимости вернуться к этой теме и рассмотреть имеющуюся в данной сфере проблематику.
Александр Лукашенко также интересовался ходом строительства в Минске нового здания Верховного суда. Доложено, что работы, начатые в октябре 2016 года, ведутся оперативно, с опережением графика. Ожидается, что к 7 ноября 2018 года они завершатся.
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