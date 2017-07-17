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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТРОИТСЯ КОТЕЛЬНАЯ С МИНИ-ТЭЦ НА МВТ С ОЖИДАЕМЫМ ЗАМЕЩЕНИЕМ ПОРЯДКА 1250 Т У.Т. ПРИРОДНОГО ГАЗА В ГОД
14:19 17.07.2017

ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство» с привлечением средств Всемирного банка реализует проект по строительству котельной с мини-ТЭЦ на МВТ по ул. С. Панковой в Волковыске с установкой котлов на местных видах топлива мощностью 8,0 МВт и электрической -1,3 МВт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в настоящее время выполнена экспертиза ПСД. Волковысский РИК решением от 26 мая 2017 года разрешил ГОУП «Управление капитального строительства Гродненского облисполкома» строительство котельной с мини-ТЭЦ на местных видах топлива по ул. С. Панковой в Волковыске. В мае 2017 года осуществлена поставка 5 котлов, основного оборудования и металлоконструкций. В июне 2017 года начаты и по настоящее время ведутся работы по строительству фундаментов под здание котельной, залиты фундаменты под котлы.

По состоянию на 1 июня 2017 года освоение средств составило 7110950 рублей.

Ожидаемое годовое замещение импортируемого природного газа составит 1 250 т у.т., простой срок окупаемости 7,37 лет.
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