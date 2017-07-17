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ЭКОНОМИКА РБ
ГТК БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
13:56 17.07.2017
Количество фактов нарушения таможенного законодательства в первом полугодии 2017 года снизилось на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это связано со своевременной и эффективной реализацией комплекса мероприятий по противодействию правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности либо перемещении физическими лицами товаров через таможенную границу.
Акцент в правоохранительной деятельности таможенными органами делается на не повторении правонарушений и их профилактике.
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