ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 40% В ДОХОДАХ БЮДЖЕТА РЕГИОНА

13:51 17.07.2017 В первом полугодии 2017 года налоговые платежи бюджетообразующих организаций Минской области составили 40,1% в доходах консолидированного бюджета региона. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, ежемесячный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности установлен за 27 крупными организациями Минской области. Так, в январе-июне 2017 года ими уплачено 581196,5 млн рублей. Лидирующие позиции занимают ОАО «Беларуськалий» - 26,4% в общих поступлениях по области, СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» - 2,4%, ООО «Завод Бульбашъ» - 2,2%, ИООО «РН - Запад» - 1,6%.