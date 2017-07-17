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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 40% В ДОХОДАХ БЮДЖЕТА РЕГИОНА
13:51 17.07.2017
В первом полугодии 2017 года налоговые платежи бюджетообразующих организаций Минской области составили 40,1% в доходах консолидированного бюджета региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, ежемесячный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности установлен за 27 крупными организациями Минской области. Так, в январе-июне 2017 года ими уплачено 581196,5 млн рублей.
Лидирующие позиции занимают ОАО «Беларуськалий» - 26,4% в общих поступлениях по области, СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» - 2,4%, ООО «Завод Бульбашъ» - 2,2%, ИООО «РН - Запад» - 1,6%.
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