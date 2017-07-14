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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
13:02 17.07.2017

ОАО «Белагропромбанк» изменяет процентные ставки по ранее заключенным с физическими лицами договорам срочного банковского вклада.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 18 августа для договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» с переменной процентной ставкой в белорусских рублях, заключенных:

с 01.08.2016 по 13.06.2017 на срок хранения 370 дней размер процентной ставки будет составлять 11% годовых;

с 15.03.2017 по 13.06.2017 на срок хранения 735 дней размер процентной ставки будет составлять 12,5% годовых.

Также с 18 августа изменяется процентная ставка по договорам срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0.» в белорусских рублях, заключенных до 01.04.2016. С указанной даты, размер процентной ставки будет составлять 10% годовых.

С 18 августа изменяется процентная ставка по договорам срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» в белорусских рублях. С указанной даты, размер процентной ставки будет составлять 10% годовых.
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