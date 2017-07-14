В Краснополье 18 июля состоится ярмарка местных инициатив для микрорегионов развития среди юго-восточных районов Могилевской области, пишут «Могилевские ведомости».

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Мастерская местных экологических инициатив для развития микрорегионов», финансируемого Программой малых грантов Глобального экологического фонда и реализуемого Международным фондом развития сельских территорий.

Участие в ярмарке примут 9 районов Могилевской области: Краснопольский, Славгородский, Чериковский, Кричевский, Костюковичский, Хотимский, Климовичский, Быховский и Кличевский. Мероприятие пройдет в формате презентаций, тренингов, круглых столов, фотовыставки.

Планируется, что на ярмарке будет представлено 8 микрорегионов развития и около 30 местных инициатив, которые охватывают такие сферы жизни человека, как экология, экономика, энергетика, социальная сфера. Ключевые темы -- смягчение последствий изменения климата, улучшение бизнес-климата для повышения занятости и самозанятости населения.

Организатор ярмарки -- сформированный в рамках проекта Региональный совет по поддержке местных инициатив в сфере устойчивого развития. Ожидается, что по итогам форума будут выбраны не менее 4 микрорегионов, которые получат стартовую поддержку в рамках проекта для осуществления первых действий.