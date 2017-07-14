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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ДЛЯ МИКРОРЕГИОНОВ РАЗВИТИЯ СРЕДИ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ МОГИЛЕВЩИНЫ ПРОЙДЕТ В КРАСНОПОЛЬЕ
12:47 17.07.2017
В Краснополье 18 июля состоится ярмарка местных инициатив для микрорегионов развития среди юго-восточных районов Могилевской области, пишут «Могилевские ведомости».
Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Мастерская местных экологических инициатив для развития микрорегионов», финансируемого Программой малых грантов Глобального экологического фонда и реализуемого Международным фондом развития сельских территорий.
Участие в ярмарке примут 9 районов Могилевской области: Краснопольский, Славгородский, Чериковский, Кричевский, Костюковичский, Хотимский, Климовичский, Быховский и Кличевский. Мероприятие пройдет в формате презентаций, тренингов, круглых столов, фотовыставки.
Планируется, что на ярмарке будет представлено 8 микрорегионов развития и около 30 местных инициатив, которые охватывают такие сферы жизни человека, как экология, экономика, энергетика, социальная сфера. Ключевые темы -- смягчение последствий изменения климата, улучшение бизнес-климата для повышения занятости и самозанятости населения.
Организатор ярмарки -- сформированный в рамках проекта Региональный совет по поддержке местных инициатив в сфере устойчивого развития. Ожидается, что по итогам форума будут выбраны не менее 4 микрорегионов, которые получат стартовую поддержку в рамках проекта для осуществления первых действий.
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