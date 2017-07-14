Предприятия концерна «Беллесбумпром» намерены значительно расширить экспозицию международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2017», которая состоится 13-16 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, выставочные стенды с мебельной продукцией предприятий отрасли планируется разместить на площади более 3,2 тыс. кв. метров, что почти на 20% больше прошлогодней экспозиции.

Специально для представления на выставке разработаны новые модели корпусной и мягкой мебели, новые линейки декоров древесных плит, из которых изготавливается мебель. Посетителям будет представлен весь ассортиментный ряд мебели: гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие, мебель для ванных комнат, для загородных домов и агроусадеб, садовая мебель и мебель специального назначения.

В рамках выставки пройдут презентации предприятий, различные акции и распродажи.

Насыщенной в этом году будет и деловая программа выставки. Одним из самых ярких событий станет подведение итогов I Республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли. На конкурс потупило 25 дизайнерских проектов. Презентация победивших и награждение лауреатов состоится во второй день работы выставки.

По традиции в рамках выставки будут объявлены победители конкурса «Лучшее мебельное предприятие года» и «Лучшая мебель Беларуси-2017».

Профессионалов ждут тематические семинары, конференции и многочисленные бизнес-встречи, в том числе с зарубежными партнерами, их в этом году также ожидается больше, чем в прошлом году.

Для посетителей выставки готовятся развлекательные мероприятия, викторины, конкурсы, в которых будут разыгрываться различные призы – мебель, предметы интерьеры, сертификаты на скидки и пр.

Выставка пройдет в павильоне Футбольного манежа на пр. Победителей, 20/2. Вход бесплатный. Организаторами выставки выступают НВЦ "Белэкспо", концерн "Беллесбумпром" при поддержке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.