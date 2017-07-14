В Гродненской области к концу 2019 года должна быть завершена процедура регистрации объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности. Такое решение принято по итогам состоявшегося в Гродненском областном исполнительном комитете семинаре по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, исполнительным комитетам совместно с Фондом «Гроднооблимущество» поручено в кратчайшие сроки уточнить графики и скорректировать списки подлежащих регистрации объектов.

Возможность снижения затрат на проведение процедуры оформления документов должны предусмотреть УП «Проектный институт Гродногипрозем» и РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Мониторинг, анализ и контроль за ходом исполнения будет осуществляться на постоянной основе Гродненским областным исполнительным комитетом.

«Учет недвижимого имущества, находящегося в госсобственности, является одним из основных показателей уровня управления экономикой и одним из важных аспектов участия Республики Беларусь в международных финансовых отношениях», - отметил в своем выступлении генеральный директор ГУП «Национальное кадастровое агентство» Андрей Филипенко.

В целом на семинаре обсуждались вопросы взаимодействия всех заинтересованных служб и организаций в целях обеспечения реализации графика государственной регистрации недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности. Особое внимание уделено проблемным вопросам при осуществлении процедуры оформления документов на недвижимое имущество.

По состоянию на 1 января текущего года на территории Гродненской области незарегистрированными остаются более 21 тысячи объектов недвижимого имущества, находящегося в республиканской и коммунальной собственности, включая жилищный фонд, линейные, плоскостные сооружения, а также объекты недвижимого имущества, которые могут быть включены в состав зарегистрированных объектов в качестве составных частей и принадлежностей.

Участие в семинаре приняли представители Государственного комитета по имуществу, Гродненского областного исполнительного комитета, городских и районных исполкомов области, руководители структурных подразделений и генеральный директор ГУП «Национальное кадастровое агентство», главный инженер УП «Проектный институт Белгипрозем», представители землеустроительных служб, фонда «Гроднооблимущество», РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», руководители иных организаций государственной формы собственности. Некоторые организации участвовали в обсуждении посредством видеоконференцсвязи.