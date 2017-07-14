ЭКОНОМИКА РБ

МИНСЕЛЬХОЗПРОД УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАСЛО

11:47 17.07.2017 Министерство сельского хозяйства и продовольствия с 13 июля изменило минимальные рекомендуемые экспортные цены на масло. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, цены установлены в российских рублях за 1 кг на условиях FCA (100% предоплата): масло 82,5% – 340 (ранее 330).