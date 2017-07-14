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ЭКОНОМИКА РБ


САМЫЙ КРУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЖИТЕЛЬ ВИТЕБЩИНЫ ПОЛУЧИЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ
11:33 17.07.2017

На Витебщине наибольшая сумма годового дохода физического лица, задекларированная по итогам 2016 года, составила 430,1 тыс. рублей, пишет газета «Витебские вести».

Как сообщили в пресс-службе областной налоговой инспекции, такой доход, указанный в декларации по подоходному налогу, гражданин получил за границей. При этом особенности законодательства таковы, что обладатель самого крупного задекларированного дохода не стал самым весомым налогоплательщиком.

Наибольший налог в размере почти 32,5 тыс. руб. пришлось уплатить другому гражданину с доходов, полученных из-за границы.

Всего с начала года налоговые декларации по подоходному налогу представили более 2,3 тыс. жителей Витебской области, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Примерно на 10% увеличилось число граждан, которым после перерасчета доначислен подоходный налог. Его сумма составила более 1,4 млн руб., что в сопоставимых ценах превышает на 36,4% аналогичные данные предыдущей декларационной кампании.

За предоставлением налоговых вычетов обратились 785 человек, из них 36 плательщикам возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 18,2 тыс. руб.
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