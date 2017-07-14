|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ ДРОЗДОВИЧА В МИНСКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ 22-23 ИЮЛЯ
10:55 17.07.2017
В связи с проведением работ по ремонту тепломагистрали и закрытием сквозного движения по ул. Дроздовича в Минске 22 и 23 июля вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №65, 124.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», движение автобусов на участке от ул. Сырокомли до Игуменского тракта организуется по ул. Шпилевского в обоих направлениях (без заезда на ул. Каганца, Дроздовича) с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Шпилевского» по ул. Шпилевского на площадке за перекрестком с ул. Сырокомли.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2017
Курсы в банках
на 17.07.2017
Конвертация в банках
на 17.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте