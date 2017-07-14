В связи с проведением работ по ремонту тепломагистрали и закрытием сквозного движения по ул. Дроздовича в Минске 22 и 23 июля вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №65, 124.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», движение автобусов на участке от ул. Сырокомли до Игуменского тракта организуется по ул. Шпилевского в обоих направлениях (без заезда на ул. Каганца, Дроздовича) с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Шпилевского» по ул. Шпилевского на площадке за перекрестком с ул. Сырокомли.