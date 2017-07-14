В Слониме введена в строй первая частная гидроэлектростанция. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ.

Согласно информации, турбина, генератор и контроллер – практически все, что понадобилось проекту из оборудования. Контролирует и настраивает гидроэлектростанцию один работник, остальное делает автоматика. За час при хорошей погоде мини-ГЭС вырабатывает до 200 киловатт. Столько средняя семья потребляет в месяц. Если умножить на 12, то получается, что такая кроха может в год выдавать более миллиона киловатт-часов зеленой энергии.

«С увеличением вод к осени она будет вырабатывать больше, но в весенний период будет выходить на максимальную мощность», - сказал инженер-энергетик Слонимской мини-ГЭС Владимир Супрун.

Обошелся проект в 380 тысяч евро. Инвестору предложили заброшенный участок – бывший водосброс местной картонной фабрики. Взялись даже с расчетом, что затраты окупятся не раньше, чем через пять лет. Это с учетом, что всю энергию будет покупать город.

«Мы знаем, что это надо для Слонимщины. Это зеленая энергия. По сути дела, без затрат мы получаем энергию для 300, 400, 500 квартир. Конечно, для нас это очень важно. К сожалению, у нас не так много водоемов, которые пригодны для строительства подобных объектов. К сожалению, пока такой объект у нас один. Но мы надеемся на развитие не только гидроэнергетики, но и энергетики солнца», - прокомментировал заместитель председателя Слонимского райисполкома Владислав Гершгорин.

Для Слонимского района мини-ГЭС – первый опыт добычи экологически чистой энергии. В ближайшие пять лет здесь намерены открыть и ветропарк. Предложения от инвесторов уже есть. В регионе именно «водное электричество» набирает популярность – за год появились 13 мини-ГЭС. И на очереди – в Островце. Интерес к зеленой энергетике в Гродненской области велик. Но если пять лет назад акцент делали на строительство крупных объектов, то сегодня ставка делается на развитие малых форм. Ведь такие станции максимально приближены к потребителю. И даже при небольшой мощности позволяют почти без потерь обеспечить местное население, внести свой вклад в энергетическую безопасность страны.