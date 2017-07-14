Известное британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds на основе недавно опубликованного рейтинга лучших университетов мира QS World University Rankings 2017/18 подготовило сводный список лучших университетов своих стран, где Белорусский государственный университет занял пятое место по региону Восточной, Центральной Европы и стран СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, в данный список включены по одному лучшему вузу от каждой из более 80 стран, университеты которых были представлены в рейтинге. Полная версия данного списка находится на сайте www.topuniversities.com

8 июня известное британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds опубликовало очередной рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2017/18. Белорусский государственный университет в очередной раз значительно улучшил свои позиции в мировом научно-образовательном пространстве, поднявшись на 20 позиций, и занял общее 334 место.

БГУ показывает высокие позиции и в других известных мировых рейтингах (THE, Webometrics, SIR, U-Multirank и проч.), стабильно попадая в 2 процента лучших университетов мира с учетом того, что всего в мире начитывается более 30000 вузов.