|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ ВУЗОВ ПО ВОСТОЧНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ И СНГ
10:31 17.07.2017
Известное британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds на основе недавно опубликованного рейтинга лучших университетов мира QS World University Rankings 2017/18 подготовило сводный список лучших университетов своих стран, где Белорусский государственный университет занял пятое место по региону Восточной, Центральной Европы и стран СНГ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, в данный список включены по одному лучшему вузу от каждой из более 80 стран, университеты которых были представлены в рейтинге. Полная версия данного списка находится на сайте www.topuniversities.com
8 июня известное британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds опубликовало очередной рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2017/18. Белорусский государственный университет в очередной раз значительно улучшил свои позиции в мировом научно-образовательном пространстве, поднявшись на 20 позиций, и занял общее 334 место.
БГУ показывает высокие позиции и в других известных мировых рейтингах (THE, Webometrics, SIR, U-Multirank и проч.), стабильно попадая в 2 процента лучших университетов мира с учетом того, что всего в мире начитывается более 30000 вузов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2017
Курсы в банках
на 17.07.2017
Конвертация в банках
на 17.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте