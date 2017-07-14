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ЭКОНОМИКА РБ
ШЕСТЬ ЗДАНИЙ В МИНСКЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЯМ ПО ЦЕНЕ В ОДНУ БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ ЗА КАЖДОЕ ЗДАНИЕ
09:20 17.07.2017
Фонд «Минскгоримущество» готов предложить покупателям приобрести недвижимость с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине (за каждый объект, входящий в состав имущества).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в состав имущества входит 6 зданий и сооружений на ул. Корженевского, 18Б–18Б/5.
Все 6 объектов готовятся к продаже на аукционных торгах одним лотом. Общая площадь всех зданий свыше 13 тыс. кв. м. Размещается недвижимость на земельном участке площадью более 1,8 га. При приобретении имущества участок предоставляется покупателю в аренду без проведения аукциона и взимания платы за право заключения арендного договора. Новому собственнику следует помнить о том, что производственная функция определена как основная для развития этой территории.
Ранее попытки продажи названных зданий и сооружений (в том числе с понижением начальной цены на 20, 50 и 80 %) были нерезультативными в связи с отсутствием заявлений на участие от потенциальных покупателей.
С условиями участия в аукционе, который запланирован на 9 августа, можно предварительно ознакомиться на официальном сайте Мингорисполкома.
Необходимую информацию специалисты фонда готовы предоставить по адресу: ул. Герцена, 2а, каб. 2. Контактные телефоны: 200-20-89, 200-16-08.
Любой желающий может заблаговременно осмотреть объект в присутствии представителя продавца.
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