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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОПЛАТЫ ТРУДА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОБСУЖДЕНЫ НА СОВЕЩАНИИ В МИНСПОРТА
09:03 17.07.2017

Под председательством первого заместителя министра спорта и туризма Вячеслава Дурнова прошел семинар-совещание по вопросам финансирования, оплаты труда и взаимодействия с органами государственного казначейства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта, в семинаре приняли участие руководство и сотрудники экономического управления Минспорта, а также Главного управления по городу Минску Министерства финансов.

Для обсуждения были приглашены руководители организаций и финансовых служб подчиненных Минспорту организаций, а также руководители финансовых служб управлений спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома.

Приветствуя собравшихся, первый замминистра Вячеслав Дурнов отметил, что разговор назрел уже давно, и его главный смысл – не отчитывать кого-то принародно, а обратить внимание на наиболее характерные недостатки, выявленные в ходе проверок, проанализировать причины возникающих проблем и наметить пути исправления ситуации.

«Требования для всех одинаковые и предельно жесткие – укрепление финансовой дисциплины. Мы не должны срывать спортивные мероприятия, обеспечивая высокий уровень их проведения, но при этом обязаны беречь каждый рубль»,- подчеркнул Вячеслав Дурнов.

Состоялся заинтересованный диалог, в ходе которого каждый имел возможность задать вопрос и обсудить состояние дел на местах, с учетом накопленного практического опыта.

По итогам семинара выработаны конкретные решения по взаимодействию организаций с казначейством.

Обращено внимание руководителей подчиненных Минспорта организаций на необходимость усиления контроля при осуществлении всех расходов, а также подготовке документов, предоставляемых в органы государственного казначейства.

Было указано на важность повышения спроса за соблюдение штатной дисциплины, целевое использование автотранспорта, соблюдение установленных лимитов пробега.

Планируется проведение аналогичных семинаров по итогам работы отрасли за 2017 год.
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