Беларусь будет масштабно представлена на 13-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который пройдет 18-23 июля в подмосковном Жуковском (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, белорусскую делегацию, в которую входят представители 10 организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, а также оборонного сектора экономики, возглавит заместитель председателя Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

В ходе работы МАКС–2017 белорусская сторона планирует провести переговоры и встречи с руководством Федеральных органов исполнительной власти, организаций и предприятий России, а также с главами делегаций ряда иностранных государств, посещающими выставку, по перспективам дальнейшего развития сотрудничества в военно-экономической и военно-технической области.

На национальной площадке (коллективном стенде), организатором которого выступит ЗАО «БЕЛТЕХЭКСПОРТ» свои разработки, технологии и возможности для авиакосмической отрасли представят ОАО «Пеленг», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси.

На коллективном стенде будут демонстрироваться новейшие оборонные технологии и возможности оборонного сектора экономики Беларуси в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования, создания современных средств радиолокации, комплексов радиоподавления радиосвязи и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также возможности по глубокой модернизации зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны.

Значительный прогресс в области создания разведывательно-ударного варианта БАК дальнего действия показывает «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси. В своей экспозиции он представит комплекс с БПЛА самолетного типа «Буревестник МБ», созданный с большой долей инновационной составляющей.

В перспективе на нем предполагается установить различные типы вооружения, в том числе 57-мм неуправляемые авиационные ракеты С-5, а также широкую гамму специальных целевых нагрузок. В настоящее время проводятся предварительные испытания БПЛА, которые планируется завершить осенью текущего года.

Самостоятельными экспозициями будут представлены ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» и ОАО «ИНТЕГРАЛ».

В ходе участия в форуме ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» планирует продемонстрировать свои возможности по ремонту и модернизации авиационной техники, а также новые виды авиаремонтных услуг, в том числе по изготовлению авиационных компонентов, разработке и производству беспилотных летательных аппаратов.

Витебское ОАО «Конструкторское бюро Дисплей» на своем стенде представит широкую линейку средств отображения информации (более 40 образцов), включающую видеомониторы, модули дисплейные, панельные ЭВМ, нашлемную систему индикации и другие.

Среди новинок – авиационная ЭВМ ПК-31МА (панельный компьютер с диагональю экрана 12.1”, совместим с очками ночного видения, имеет встроенный навигационный приемник GPS/Глонасс с внешней активной антенной, а также блок управления БУ-38.2 (ноутбук с диагональю 15”, предназначенный для работы в сложных условиях эксплуатации).

Еще одной уникальной разработкой ОАО «КБ «Дисплей» стал авиационный дисплей МДЦ-054Э. Примененные в нем конструктивные решения по кондуктивному отводу тепла на заднюю поверхность изделия, применение запатентованного способа изменения размера жидкокристаллической матрицы, инновационные схемотехнические решения в части драйвера подсвета, обеспечивающие одновременно высокую мощность подсвета и широкий диапазон регулировки яркости, позволили создать дисплей с нестандартным размером активной области экрана и сверхвысокой яркостью.

Демонстрация разработанных ОАО «НИИЭВМ» средства вычислительной техники специального назначения (защищенные ноутбики, планшетные персональные компьютеры, машины вычислительные электронные специализированные) планируется в качестве субэкспонента на стенде ООО «Веб Сейл Электроникс» (г. Москва) в рамках научно-технического сотрудничества.

ООО «Оборонительные инициативы» планируют демонстрировать свою продукцию, выступая в качестве субэкспонента НПО «Корпорация «Иркут». На статической площадке для демонстрации бортового комплекса обороны «Талисман-НТ» российская сторона предоставит самолет Як-130. В данной разработке использованы новейшие технологии, позволившие не только уменьшить массогабаритные размеры комплектующих, но и значительно увеличить эффективность применения подобного оборудования.

Еще одна белорусская разработка – БКО «Амулет» будет представлена на площадке ОАО «Вертолеты России» с вертолетом Ми-35М.

В рамках экспозиционной деятельности в МАКС_2017 планируют участвовать более 770 компаний, из них около 140 иностранные, представляющие 30 стран.

Помимо экспозиций крупнейших российских и зарубежных авиапроизводителей, будут организованы коллективная экспозиция «Сделано в Москве» и 10 национальных павильонов: Беларуси, Германии, Ирана, Италии, Индии, Китая, Канады, Франции, Швейцарии и Чехии.