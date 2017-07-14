ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ ВАКАНСИЙ

16:45 14.07.2017 В базе данных городской службы занятости насчитывается 11 618 вакансий, в том числе 5 915 предназначены для рабочих, пишет агентство «Минск-Новости». Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, требуются продавцы (325), повара (268), уборщики производственных и служебных помещений (237), водители автомобиля (202 вакансии), каменщики (190), штукатуры (187), маляры (185), санитарки (181), плотники-бетонщики (170). Если говорить о специалистах, служащих, то в базе данных городской службы занятости есть вакансии медицинских сестер (978), врачей-специалистов (504), инженеров (406), фельдшеров-лаборантов (127), начальников отдела (109).