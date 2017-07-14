Попытку ввоза с нарушением таможенного законодательства на территорию Евразийского экономического союза партии товара стоимостью свыше 75 тыс. рублей пресекли гродненские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, самоклеющаяся двухсторонняя пленка из полиэтилена в рулонах следовала из Польши в машине Scania через пункт пропуска «Брузги». В ходе проверки в грузовом отсеке фактически находилось 104 тыс. м² пленки, в документах же указано было почти в два раза меньше.

Субъект хозяйствования намеревался таким образом уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме. Как результат, попытка сэкономить на таможенных платежах 18 тыс. рублей обернулась изъятием 44 тыс. м² пленки.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.