Прошедшая в Минске 12-14 июля международная конференция Telematics 2017 собрала более 100 технологических компаний из 46 стран мира, включая ведущие технологические гиганты Google, Podsystem, Tele2 и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Парке высоких технологий, в рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии и круглые столы. Участники мероприятия обсудили векторы развития технологий спутникового мониторинга, будущее транспортной телематики, эволюцию сетей передачи данных, интеграцию телематики и Интернета вещей (IoT), тему искусственного интеллекта, а также новую белорусскую разработку в сфере IoT – платформу flespi. Организатор конференции – группа компаний Gurtam, ярким участником которой является резидент Парка высоких технологий ООО «Флеспи».

«Эта конференция проводится ежегодно на протяжении уже семи лет. И я могу констатировать, что Минск из года в год становится центром мировой телематической силы. Важными темами в этом году стали сфера Интернета вещей и развитие машинного интеллекта, которые мы обсудили с лидерами индустрии. В частности, мы вышли на рынок с продуктом нового уровня – IoT-платформой, интерес к которой уже проявили крупнейшие мировые технологические компании, пока в мире нет аналогов нашему продукту. Благодаря активной работе белорусские ИТ-компании не только находятся в авангарде мировых ИТ, но сами формируют эту индустрию», – сказал руководитель Gurtam Алексей Щурко.

Мировой рынок коммерческой телематики и спутникового мониторинга характеризуется высокой стабильностью, доходностью, продолжает активно развиваться и демонстрирует впечатляющие темпы роста. В частности, согласно прогнозам экспертов, в 2020 году количество автомобилей с установленными телематическими решениями превысит 73 млн. При этом общий объем мирового рынка в данном сегменте к 2020 году достигнет 45-55 млрд долл. США.