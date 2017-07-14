ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ TELEMATICS 2017 СОБРАЛА В МИНСКЕ БОЛЕЕ 100 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ИЗ 46 СТРАН
16:14 14.07.2017

Прошедшая в Минске 12-14 июля международная конференция Telematics 2017 собрала более 100 технологических компаний из 46 стран мира, включая ведущие технологические гиганты Google, Podsystem, Tele2 и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Парке высоких технологий, в рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии и круглые столы. Участники мероприятия обсудили векторы развития технологий спутникового мониторинга, будущее транспортной телематики, эволюцию сетей передачи данных, интеграцию телематики и Интернета вещей (IoT), тему искусственного интеллекта, а также новую белорусскую разработку в сфере IoT – платформу flespi. Организатор конференции – группа компаний Gurtam, ярким участником которой является резидент Парка высоких технологий ООО «Флеспи».

«Эта конференция проводится ежегодно на протяжении уже семи лет. И я могу констатировать, что Минск из года в год становится центром мировой телематической силы. Важными темами в этом году стали сфера Интернета вещей и развитие машинного интеллекта, которые мы обсудили с лидерами индустрии. В частности, мы вышли на рынок с продуктом нового уровня – IoT-платформой, интерес к которой уже проявили крупнейшие мировые технологические компании, пока в мире нет аналогов нашему продукту. Благодаря активной работе белорусские ИТ-компании не только находятся в авангарде мировых ИТ, но сами формируют эту индустрию», – сказал руководитель Gurtam Алексей Щурко.

Мировой рынок коммерческой телематики и спутникового мониторинга характеризуется высокой стабильностью, доходностью, продолжает активно развиваться и демонстрирует впечатляющие темпы роста. В частности, согласно прогнозам экспертов, в 2020 году количество автомобилей с установленными телематическими решениями превысит 73 млн. При этом общий объем мирового рынка в данном сегменте к 2020 году достигнет 45-55 млрд долл. США.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2017
валюта курс
EUR 2.2418
USD 1.9645
RUB 3.2868
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2418 -0.0096
USD 1.9645 -0.0081
RUB 3.2868 +0.0085
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2400 2.2500
USD 1.9650 1.9700
RUB 3.2800 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 68.1000 68.5000
USD/RUB 59.6000 60.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте