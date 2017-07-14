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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ
15:58 14.07.2017
Команда Беларуси приняла участие в IX Международном турнире юных математиков, который прошел 7-14 июля в Яссах (Румыния).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, результатом участия в турнире в 2017 году стало завоевание командой Беларуси золотой медали.
В рейтинге команд, принявших участие в турнире, наша команда завоевала абсолютное первое место.
В составе участников – Евгений Заброцкий (учащийся XI класса гимназии №3 Солигорска), Владислав Зверик (учащийся IX класса гимназии №20 Минска), Петр Игнатенко (учащийся X класса лицея БГУ), Василий Умеренков (учащийся XI класса лицея БГУ), Анатолий Шатило (учащийся X класса лицея БГУ), Николай Шешко (учащийся XI класса гимназии №41 Минска имени Серебряного В. Х.).
В отличие от олимпиад турнир юных математиков – это коллективное (командное) соревнование учащихся в умении решать сложные исследовательские математические задачи, грамотно и убедительно представлять полученные результаты, аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссиях.
Турнир состоит из нескольких математических боев, в которых команды по очереди докладывают о своих исследованиях по предложенным заданиям, также выступают в роли оппонентов и рецензентов для других участников.
Основными инициаторами и организаторами турнира являются математики двух университетов: университета Париж-Сюд (Франция) и Белорусского государственного университета.
За все годы участия в Международном турнире юных математиков Беларусь завоевала 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали – лучший результат среди всех стран-участниц Международных турниров юных математиков.
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