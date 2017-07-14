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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В ЯРМАРКЕ «МIНСКI ДРАНIК!»
15:50 14.07.2017

Предприятия торговли и общественного питания приглашаются к участию в ярмарке «Мiнскi дранiк!».

Как ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мингорисполкома, в целях популяризации белорусской национальной кухни, ознакомления минчан и гостей столицы с разнообразными форматами отдыха Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома 12 и 13 августа проведет возле Дворца спорта ярмарку «Мiнскi дранiк!». Участие в ярмарке бесплатное, но участникам предъявляются определенные требования.

В частности, приготовление блюд белорусской национальной кухни на виду у покупателей (драники — в обязательно порядке); использование палаток белого цвета современного формата с предоставлением мест для потребления продукции общественного питания (зонты, комплекты мебели); тематическое оформление нестационарных торговых объектов с использованием плакатов, баннеров, оформлением экспозиций с элементами национальной символики, крупноформатных ценников на блюда национальной кухни с фотографиями блюд (обозначить принадлежность объектов, обеспечить наличие единообразно оформленных ценников, а также форменной одежды с головными уборами и нагрудных знаков для торгового персонала).

Кроме того, необходимо оснастить объекты торгово-технологическим и холодильным оборудованием, производственным и разделочным инвентарем, одноразовой посудой, упаковочными материалами для отпуска продукции, средствами для соблюдения личной гигиены продавцов и санитарной обработки инвентаря, средствами для сбора мусора, огнетушителями и т. д.

Помимо этого, должно быть предусмотрено проведение мероприятий, стимулирующих покупательскую активность (дегустации, подарки, промо-акции и т. п.).

Также необходимо соблюдение продавцами требований законодательства Республики Беларусь, в том числе Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ТКП 181-2009), о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
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