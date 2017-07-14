Сборники тестовых заданий, предложенных для проведения централизованного тестирования 2017 года по 14 учебным предметам, поступят в продажу до окончания вступительной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, таким образом, в ближайшее время каждому из участников, проходивших тестовые испытания в текущем году, будет предоставлена возможность убедиться в адекватности требований, предъявляемых к абитуриентам при проведении ЦТ, и сравнить свои ответы на тестовые задания с опубликованными в сборниках.

Полные сборники тестов по 9 учебным предметам, содержащие задания централизованного тестирования 2012-2016 гг., поступят в продажу в сентябре 2017 года. С их помощью старшеклассники и абитуриенты смогут не только систематизировать и самостоятельно проконтролировать свои знания, но и проследить основные тенденции в формировании заданий централизованного тестирования.