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ЭКОНОМИКА РБ
СБОРНИКИ ЗАДАНИЙ ЦТ 2017 ГОДА ПОСТУПЯТ В ПРОДАЖУ ДО ОКОНЧАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ, ПОЛНЫЕ СБОРНИКИ ТЕСТОВ ЗА 2012-2016 ГОДЫ – В СЕНТЯБРЕ
15:17 14.07.2017
Сборники тестовых заданий, предложенных для проведения централизованного тестирования 2017 года по 14 учебным предметам, поступят в продажу до окончания вступительной кампании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, таким образом, в ближайшее время каждому из участников, проходивших тестовые испытания в текущем году, будет предоставлена возможность убедиться в адекватности требований, предъявляемых к абитуриентам при проведении ЦТ, и сравнить свои ответы на тестовые задания с опубликованными в сборниках.
Полные сборники тестов по 9 учебным предметам, содержащие задания централизованного тестирования 2012-2016 гг., поступят в продажу в сентябре 2017 года. С их помощью старшеклассники и абитуриенты смогут не только систематизировать и самостоятельно проконтролировать свои знания, но и проследить основные тенденции в формировании заданий централизованного тестирования.
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