РУП «Национальный аэропорт Минск» к концу 2017 года планирует обслужить около 4 млн пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 13 июля в Национальном аэропорту Минск обслужили двухмиллионного пассажира с начала 2017 года. «Юбилейным» оказался пассажир, зарегистрированный на рейс SU-1833 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Минск-Москва (Шереметьево).

В 2016 году аэропорт принял двухмиллионного пассажира 13 августа. В этом году встреча двухмиллионника произошла на 1 месяц раньше, что свидетельствует о стабильном росте пассажиропотока.