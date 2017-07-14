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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК К КОНЦУ ГОДА ПЛАНИРУЕТ ОБСЛУЖИТЬ ОКОЛО 4 МЛН ПАССАЖИРОВ
14:57 14.07.2017
РУП «Национальный аэропорт Минск» к концу 2017 года планирует обслужить около 4 млн пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 13 июля в Национальном аэропорту Минск обслужили двухмиллионного пассажира с начала 2017 года. «Юбилейным» оказался пассажир, зарегистрированный на рейс SU-1833 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Минск-Москва (Шереметьево).
В 2016 году аэропорт принял двухмиллионного пассажира 13 августа. В этом году встреча двухмиллионника произошла на 1 месяц раньше, что свидетельствует о стабильном росте пассажиропотока.
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