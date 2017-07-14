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ЭКОНОМИКА РБ


СНИЖЕНИЮ ДОЛЛАРИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ СПОСОБСТВУЕТ РОСТ ДОВЕРИЯ К НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ НА ФОНЕ УМЕНЬШЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ – ЭКСПЕРТ
14:46 14.07.2017

По состоянию на 1 июля 2017 года доля белорусского рубля в составе широкой денежной массы составила 33,8%, а доля иностранной валюты – 66,2%. По сравнению с данными годичной давности уровень долларизации заметно снизился: 1 июля 2016 года доля рубля составляла 27,6%, а доля валюты – 72,4%.

По словам финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанны Кулаковой, снижение уровня долларизации экономики – заслуга Национального банка.

«К позитивным тенденциям привел целый комплекс мер. Например, депозитная политика: депозиты в иностранной валюте становятся все менее выгодными. Ставки сейчас едва превышают уровень инфляции доллара, и при этом в случае размещения средств меньше, чем на 2 года приходится платить подоходной налог, что еще больше снижает эффективную ставку. По рублям сейчас тоже много не заработаешь, но доходность все-таки повыше, от инфляции она защищает полностью. С учетом курсовых колебаний прибыль в долларовом эквиваленте получается не всегда, но благодаря введению безотзывных вкладов оперативно переводить деньги из рублей в валюту и тем самым провоцировать отток рублей стало сложнее. Так что устойчивость рублевых пассивов банков значительно повысилась», – сказала Ж. Кулакова.

Эксперт подчеркнула, что банкам сейчас и самим не очень выгодно привлекать иностранную валюту: в этом году Нацбанк уже дважды повышал нормативы обязательных резервов для банков по валютным средствам.

«Если в прошлом году банки были обязаны резервировать 7,5% средств как по валюте, так и по рублям, то сегодня для рублей норматив понижен до 4%, а для валюты – повышен до 15%. Выходит, что привлекая рублевый вклад, банк получает в распоряжение почти всю сумму, а привлекая валютный – лишь 85% средств», – пояснила Ж. Кулакова.

Она отметила, что банки теперь стали активнее кредитовать в рублях.

«Доля валютных кредитов в общем объеме кредитов, выданных банками, сократилась с 58,7% на 1 мая 2016 года до 54,8% на 1 мая 2017 года. Кроме того, снижению долларизации способствует рост доверия к национальной валюте на фоне уменьшения инфляции до рекордно низких уровней и относительной стабильности на валютном рынке», – сказала Ж. Кулакова.
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