ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПОЛГОДА В БЮДЖЕТ МИНСК ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗЛИЦ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 255 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА
14:20 14.07.2017

По состоянию на 1 июля 2017 г. в инспекциях Минска на учете состояли 2548 физических лиц, осуществлявших деятельность по заявительному принципу. От них в бюджет поступило единого налога в сумме 255,1 тыс. руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в разрезе видов деятельности, осуществляемых по заявительному принципу, наибольший процент приходится на физлиц, оказывающих услуги репетитора, а именно 1120 человек (43,9%). Сумма поступившего единого налога составила 140, 9 тыс. руб.

Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемку, изготовление фотографий; деятельность, связанную с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемку событий осуществляли 183 человек (7,2%), которыми в бюджет за 6 месяцев текущего года уплачено налога в сумме 35,6 тыс. руб.

Уход за взрослыми и детьми, стирку и глажение постельного белья и других вещей, выгул домашних животных и уход за ними, закупку продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора осуществляли 208 человека (8%). Сумма уплаченного налога составила 18,8 тыс. руб.

Количество физических лиц, осуществлявших розничную торговлю на рынках, по состоянию на 1 июля 2017 г. составило 637 человек, что на 103 человека больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сумма поступившего единого налога от указанной категории плательщиков составила 27,2 тыс. руб.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2017
валюта курс
EUR 2.2418
USD 1.9645
RUB 3.2868
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2418 -0.0096
USD 1.9645 -0.0081
RUB 3.2868 +0.0085
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2400 2.2500
USD 1.9650 1.9700
RUB 3.2800 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 68.1000 68.5000
USD/RUB 59.6000 60.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте