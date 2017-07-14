По состоянию на 1 июля 2017 г. в инспекциях Минска на учете состояли 2548 физических лиц, осуществлявших деятельность по заявительному принципу. От них в бюджет поступило единого налога в сумме 255,1 тыс. руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в разрезе видов деятельности, осуществляемых по заявительному принципу, наибольший процент приходится на физлиц, оказывающих услуги репетитора, а именно 1120 человек (43,9%). Сумма поступившего единого налога составила 140, 9 тыс. руб.

Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемку, изготовление фотографий; деятельность, связанную с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемку событий осуществляли 183 человек (7,2%), которыми в бюджет за 6 месяцев текущего года уплачено налога в сумме 35,6 тыс. руб.

Уход за взрослыми и детьми, стирку и глажение постельного белья и других вещей, выгул домашних животных и уход за ними, закупку продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора осуществляли 208 человека (8%). Сумма уплаченного налога составила 18,8 тыс. руб.

Количество физических лиц, осуществлявших розничную торговлю на рынках, по состоянию на 1 июля 2017 г. составило 637 человек, что на 103 человека больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сумма поступившего единого налога от указанной категории плательщиков составила 27,2 тыс. руб.