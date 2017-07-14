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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЗДАЛО ОРГКОМИТЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЖКХ
13:51 14.07.2017
Распоряжением премьер-министра Беларуси №253р от 13 июля 2017 г. создан организационный комитет для подготовки и проведения республиканского семинара о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, оргкомитету поручено до 18 июля разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению республиканского семинара, а также осуществлять контроль над его выполнением.
Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.
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