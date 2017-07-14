Распоряжением премьер-министра Беларуси №253р от 13 июля 2017 г. создан организационный комитет для подготовки и проведения республиканского семинара о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, оргкомитету поручено до 18 июля разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению республиканского семинара, а также осуществлять контроль над его выполнением.

Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.