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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА И БЕЛТПП БУДУТ СОЗДАВАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
13:37 14.07.2017
Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел подписали соглашение о сотрудничестве в рамках состоявшейся встречи с руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, которая 13 июля прошла в БелТПП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, соглашение заключено в целях координации совместных действий по созданию благоприятных условий для развития внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской деятельности с иностранными партнерами и привлечению инвестиций в экономику Беларуси.
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