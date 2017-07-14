Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел подписали соглашение о сотрудничестве в рамках состоявшейся встречи с руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, которая 13 июля прошла в БелТПП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМиКЦ, соглашение заключено в целях координации совместных действий по созданию благоприятных условий для развития внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской деятельности с иностранными партнерами и привлечению инвестиций в экономику Беларуси.