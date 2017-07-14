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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИЕ КОЛЛЕДЖИ НАЧИНАЕТСЯ 20 ИЮЛЯ
13:14 14.07.2017

Сроки приема документов в Минский государственный медицинский колледж и Белорусский государственный медицинский колледж на бюджетную форму обучения (в том числе по целевым направлениям) — с 20 июля по 9 августа, на платную — с 20 июля по 16 августа, пишет агентство «Минск-Новости».

«Контрольные цифры приема на 2017/2018 годы на специальности «Сестринское дело» — 200 человек на бюджетную форму обучения и 30 — на платную, «Лечебное дело» — 60 и 30 человек, и «Медико-диагностическое дело» — 85 и 35 человек соответственно, - рассказала директор Минского государственного медицинского колледжа Светлана Данилкович. - На «Сестринское дело» требуются аттестат о среднем образовании и результаты централизованного тестирования (ЦТ) по биологии и русскому (белорусскому) языку. У «лечебников» — конкурс аттестатов. На «Медико-диагностическое дело» — аттестат о среднем образовании и результаты ЦТ по биологии и русскому (белорусскому) языку».

Директор объяснила, почему на две из трех специальностей нужны результаты ЦТ: конкурс на «Сестринское дело» и «Медико-диагностическое дело» в минувшем году был более 1,5 человека на место. Это та планка, после которой для поступления нужны результаты ЦТ.

В Белорусском государственном медицинском колледже контрольные цифры приема на 2017/2018 годы на специальности «Сестринское дело» — 270 человек на бюджетную форму обучения и 30 — на платную, «Лечебное дело» — 150 и 30 человек, «Фармация» — 60 и 30 человек соответственно. При этом зачисление на обучение по специальностям «Сестринское дело» и «Фармация» проводится по результатам ЦТ (биология, русский (белорусский) язык). Аттестат о среднем образовании также нужен.
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