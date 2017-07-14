В Беларуси подписана программа помощи детям с буллезным эпидермолизом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, согласно проекту, который продлится до 31 декабря, в республике должна быть создана система оказания комплексной помощи «детям-бабочкам». Их обеспечат необходимыми средствами и лекпрепаратами, а также специальными перевязочными материалами. Родители детей с буллезным эпидермолизом могут рассчитывать на информационную поддержку. Спонсором проекта выступила компания «Камако».

Детей с таким диагнозом еще называют «люди-бабочки»: кожа у них, словно крылья насекомого, — настолько хрупкая, что при малейшем прикосновении или трении покрывается волдырями и плохо заживающими ранами, причиняя боль, словно от ожога. Лечение заболевания симптоматическое. Пациенты нуждаются в специальном уходе и пожизненном использовании дорогостоящих препаратов для лечения кожи, в т. ч. для профилактики гнойных осложнений.

В ходе подписания документа министр здравоохранения Валерий Малашко отметил, что хотя полностью победить болезнь нельзя, но можно адаптировать таких детей к дальнейшей жизни, показать родителям, что они не остались с бедой один на один. В этом главная цель сотрудничества государства, социально ответственного бизнеса и общественных организаций.