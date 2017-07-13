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ЭКОНОМИКА РБ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ В «НОТТИНГЕМЕ» ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИСТУПИТЬ В КОНЦЕ 2018 ГОДА
12:35 14.07.2017
Мингорисполком утвердил градостроительную документацию «Жилой комплекс в районе деревни Колодищи Минского района», пишет агентство «Минск-Новости».
Речь идет о территории, которая ранее была выделена под строительство жилого комплекса «Ноттингем». Осваивать ее будут УКС Мингорисполкома и компания «Ювараград». Предполагается, что всего на указанной территории площадью почти 500 гектаров будет построено около 1,2 млн кв. метров жилья, рассчитанного на проживание 37,5 тыс. человек. По проекту в основном предполагается среднеплотная и высокоплотная застройка средней этажности, а также небольшое количество усадебной.
Как рассказал директор УКС Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, сейчас завершено проектирование магистральных инженерных сетей, прокладывается подъездная дорога к будущему комплексу.
«Закладку первых домов планируем в четвертом квартале 2018 года, - уточнил Дмитрий Микуленок. - Определены два первых квартала. Предполагается одновременно с жильем приступить к возведению детского сада, школы и поликлиники».
Освоение территории разделено на три этапа и рассчитано до 2025 года.
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