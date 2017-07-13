Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Министерством иностранных дел Беларуси 13 июля провела встречу руководителей белорусских загранучреждений с руководителями более 100 предприятий и организаций – членов БелТПП, представляющих весь спектр предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы взаимодействия бизнеса с диппредставительствами по расширению экспорта, ознакомлению с экономической ситуацией на внешних рынках, решению проблемных вопросов сбыта белорусской продукции и привлечения инвестиций.

«Это очень важная площадка. Мы сверим наши подходы в планировании внешнеэкономических мероприятий, их организации, повышения эффективности информационной поддержки. И такой подход – бизнес плюс дипломаты – как раз дает результаты. На такую встречу послы и руководители предприятий собираются ежегодно. Их эффективность растет. Так, переговоры, которые прошли в 2016 году, позволили увеличить экспорт белорусских товаров более чем на 100 миллионов долларов», – отметил председатель БелТПП Владимир Улахович.