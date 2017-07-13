В централизованном тестировании 2017 года приняло участие 90125 абитуриентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, абсолютные результаты (100 баллов) показали 303 участника тестирования в 314 случаях по следующим учебным предметам: русский язык – 66, белорусский язык – 35, математика – 69, физика – 15, химия – 25, обществоведение – 16, иностранные языки – 49, биология – 18, история Беларуси – 19, география – 1, всемирная история (новейшее время) – 1.

100 баллов по двум учебным предметам получили 11 абитуриентов, по одному учебному предмету – 292 тестируемых.

В числе абитуриентов, получивших абсолютные результаты по 100-балльной шкале, 250 выпускников учреждений общего среднего образования текущего года, в их числе: 100 выпускников гимназий, 65 – лицеев, 85 – средних школ, 1 – выпускник учреждения среднего специального образования, а также 51 выпускник учреждений образования прошлых лет и 1 абитуриент, окончивший учреждение образования в нынешнем году за пределами Беларуси.

Наибольшее количество 100-балльных сертификатов у выпускников УОСО Минска (82) и районных центров (87).

На ЦТ–2017 9 абитуриентов – выпускников учреждений образования, расположенных в сельской местности, - получили 100 баллов по результатам тестирования по одному из учебных предметов.

Распределение 100-балльных результатов свидетельствует о доступности тестов для выполнения абитуриентами, являющимися выпускниками учреждений образования различных типов, размещенных как в городской, так и в сельской местности.

Выпускники сельских школ не уступают горожанам по удельному весу абсолютных результатов испытаний.