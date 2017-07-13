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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРДЯТ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
11:51 14.07.2017
Стандарты качества социальных услуг будут внедрены в Беларуси. Это предусмотрено новой редакцией Закона «О социальном обслуживании», которая вступит в силу 25 декабря 2017 г., пишет агентство «Минск-Новости».
Как рассказал 13 июля на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, предложения о требованиях к содержанию и качеству услуг в области социального обслуживания подготовил Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты. Они согласованы с облисполкомами и Мингорисполкомом.
«Необходимо четко регламентировать содержание каждой соцуслуги, входящей в перечень бесплатных и общедоступных, а также время их оказания, - пояснил А. Румак. - Требования к качеству социальных услуг будут утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты до конца текущего года».
Замминистра также сообщил, что новой редакцией Закона «О социальном обслуживании» местные исполнительные и распорядительные органы наделяются полномочиями по расширению перечня оказываемых социальных услуг и категорий граждан, имеющих право на их получение.
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