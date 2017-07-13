Более 600 экономических преступлений зарегистрировано в области с начала года, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил на совещании по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие начальник УБЭП УВД Дмитрий Щедраков, с января по июнь по линии БЭП зарегистрировано 617 экономических преступлений, из которых 330 относятся к категории тяжких, 123 хищения, 250 фактов взяточничества. Зарегистрировано также 355 преступлений коррупционной направленности. Проведенными мероприятиями предотвращен вред экономическим интересам на общую сумму 414 тысяч рублей. Общий экономический эффект составил 1,6 млн. рублей.

«Одним из приоритетных направлений служебной деятельности подразделений БЭП органов внутренних дел области является выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений и правонарушений при осуществлении государственных закупок и закупок за счет собственных средств в различных отраслях и сферах экономической деятельности. В текущем году в данной сфере выявлено 40 преступлений», - отметил официальный представитель УВД облиполкома Владимир Синкевич.

Проведены целенаправленные мероприятия по выявлению преступлений при осуществлении закупок товаров в системе жилищно-коммунального хозяйства. Вскрыты факты преступной деятельности со стороны руководителей предприятий ЖКХ Дрибинского, Глусского, Могилевского и Кировского районов, повлекшие причинение вреда государственным интересам.

Из незаконного оборота изъято 51,5 т фальсифицированной алкогольной продукции на общую сумму около 1,1 млн. рублей. А также 171 т лома черного металла и цветного металла 6,3 т на общую сумму 50 тысяч рублей.

В сфере незаконного оборота валюты выявлено 24 нарушения порядка осуществления валютных операций, по которым у правонарушителей изъято денежных средств по курсу Национального банка Республики Беларусь на сумму 12,3 тысяч рублей.