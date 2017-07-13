Министерство юстиции зарегистрировало Белорусское общественное медицинское объединение репродукции человека.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, общественное объединение создано в целях содействия улучшению качества оказания медицинской помощи населению в организациях здравоохранения с различными формами собственности, а также становлению и внедрению инновационных методов лечения и профилактики в здравоохранении.

Объединение будет стимулировать творческие и предпринимательские инициативы в сфере охраны здоровья населения Беларуси, способствовать повышению профессионализма врачей и престижа медицинских профессий.

Кроме того, планируется оказывать посильную помощь организациям здравоохранения Беларуси в минимизации последствий демографического кризиса и принятия участия в реализации национальной программы по демографической безопасности.

Белорусское общественное медицинское объединение репродукции человека будет проводить работу, направленную на формирование в обществе репродуктивных потребностей, достаточных для преодоления неблагоприятной демографической ситуации в стране и способствовать развитию медико-социальных условий для их реализации.